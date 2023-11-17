Marak Aksi Boikot, Crazy Rich Dunia Ini Justru Galang Dana Dukung Israel

JAKARTA - Sejumlah Crazy Rich dunia mengadakan Galang dana untuk Israel. Dilansir dari Aljazeerah, seorang miliarder taipan real estate di Amerika Serikat melakukan dukungan bagi kampanye media yang bernilai tinggi untuk membantu Israel dalam menyerang Palestina.

Beberapa dari crazy rich ini juga menjelek-jelekkan kelompok bersenjata Hamas di tengah ributnya solidaritas global pro-palestina.

Padahal ada beberapa negara seperti China, Korea Utara dan Indonesia yang mencekam Israel karena terus menerus menyerang Palestina.

Lantas siapa sajakah crazy rich dunia yang ikut galang dana untuk dukung Israel? Dia adalah seorang mantan CEO Google Eric Schmidt, CEO Dell Michael Dell dan pemodal Michael Milken. Ketiga crazy rich itu memiliki harta sebesar USD500 miliar atau setara dengan Rp7.854 triliun.

Para crazy rich tersebut mengumpulkan USD50 juta dari sumbangan mereka pribadi, yang dipadukan sumbangan dari badan aman Yahudi. Mereka juga menyuarakan kampanye bahwa organis Hamas ditetapkan sebagai organisasi "teroris" oleh AS dan Uni Eropa karena perlawanan bersenjata kepada penduduk Israel.