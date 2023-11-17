Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis, Listrik ke Masyarakat Dipastikan Aman

JAKARTA - Pembagian rice cooker gratis dari Pemerintah ke masyarakat dikhawatirkan akan memakan daya listrik yang cukup besar.

Namun hal itu dibantah oleh Pengamat Energi, Sofyano Zakariya yang mengatakan kalau pemakaian rice cooker tidak memakan daya listrik yang besar.

Alasannya karena penggunaan rice cooker hanya untuk masak nasi satu kali saja, sehingga daya yang dibutuhkan masih aman dan tidak memberatkan masyarakat.

“Karena penggunaan rice cooker hanya untuk masak nasi dan hanya satu kali saja dipakai. Katakan kalau dipakai sekali dia cuma menggunakan listriknya 20 persen rata-rata. Jadi enggak signifikan,” ujar Sofyano kepada jurnalis Okezone, Jumat (17/11/2023).

Lalu, dia juga mengatakan, bahwa tidak banyak jumlah masyarakat yang menerima pembagian rice cooker gratis.

“Kemudian, juga jumlah masyarakat yang kesasar, jumlahnya enggak banyak. Nah, dan perlu kita pertanyakan, apakah rakyat kecil zaman sekarang benar belum punya rice cooker?” katanya.