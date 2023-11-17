Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis, Listrik ke Masyarakat Dipastikan Aman

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:38 WIB
Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis, Listrik ke Masyarakat Dipastikan Aman
Ketersediaan listrik dipastikan aman (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Pembagian rice cooker gratis dari Pemerintah ke masyarakat dikhawatirkan akan memakan daya listrik yang cukup besar.

Namun hal itu dibantah oleh Pengamat Energi, Sofyano Zakariya yang mengatakan kalau pemakaian rice cooker tidak memakan daya listrik yang besar.

Alasannya karena penggunaan rice cooker hanya untuk masak nasi satu kali saja, sehingga daya yang dibutuhkan masih aman dan tidak memberatkan masyarakat.

“Karena penggunaan rice cooker hanya untuk masak nasi dan hanya satu kali saja dipakai. Katakan kalau dipakai sekali dia cuma menggunakan listriknya 20 persen rata-rata. Jadi enggak signifikan,” ujar Sofyano kepada jurnalis Okezone, Jumat (17/11/2023).

Lalu, dia juga mengatakan, bahwa tidak banyak jumlah masyarakat yang menerima pembagian rice cooker gratis.

“Kemudian, juga jumlah masyarakat yang kesasar, jumlahnya enggak banyak. Nah, dan perlu kita pertanyakan, apakah rakyat kecil zaman sekarang benar belum punya rice cooker?” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184332/listrik_pln-0Rpl_large.jpg
Ada Diskon 50 Persen, Cek Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184175/listrik_pln-nTPN_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025, Ada Diskon 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180490/tarif_listrik-43IW_large.jpg
Berikut Rincian Tarif Listrik Subsidi hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179426/listrik-gqIk_large.jpg
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178699/listrik_pln-UQqT_large.jpeg
Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement