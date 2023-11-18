Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Paling Untung dan Rugi Pekan Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |14:57 WIB
Daftar 10 Saham Paling Untung dan Rugi Pekan Ini
Saham paling cuan dan rugi selama sepekan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Daftar 10 saham paling untung dan rugi pekan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,28% ke level 6.977 pada perdagangan Jumat (17/11/2023). Adapun, selama sepekan ini IHSG tercatat naik 2,47% menjadi berada pada posisi 6.977,668 dari 6.809,263 pada pekan lalu.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 10 saham yang mengalami kenaikan dan pelemahan yang signifikan sepanjang perdagangan pekan ini.

Berikut 10 saham paling cuan:

1. PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) naik 169,05% ke level Rp226.

2. PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) naik 142,44% ke level Rp4.570.

3. PT Surya Permata Andalan Tbk (NATO) naik sebesar 94,12% ke level Rp198

4. PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) naik 68,83% ke level Rp130

5. PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 57,19% ke level Rp525.

6. PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) naik 36,07% ke level Rp3.320

7. PT Satria Megah Kencana Tbk (SOTS) naik 33,86% ke level Rp340

8. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) naik 33,74% ke level Rp218

9. PT MD Pictures Tbk (FILM) naik 31,98% ke level Rp3.260

10. PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) naik 31,88% ke level Rp422.

