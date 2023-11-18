5 Fakta Pinjol dari Waktu Penghangusan Utang hingga Tipe Orang yang Dilarang Ajukan Pinjaman

JAKARTA – Belakangan ini pinjaman online (pinjol) baik legal maupun ilegal menjadi salah satu jalantikus bagi masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat.

Pasalnya, pinjol dapat ditemukan dengan mudah oleh masyarakat di media informasi dan syaratnya tidak begitu sulit.

Beberapa masyarakat menggunakan layanan pinjol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melunasi cicilan kendaraan pribadi , membayar tagihan, dan lain-lain.

Sebelum mengajukan pinjaman penting bagi masyarakat untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, tidak semua masyarakat bisa mengajukan pinjaman di layanan pinjol.

Berikut Okezone merangkum, fakta pinjol dari waktu penghangusan utang hingga tipe orang yang dilarang ajukan pinjaman, Sabtu (18/11/2023):

1. Waktu Penghangusan Utang Pinjol

Masa pinjol menagih utang pengguna layanan maksimal 90 hari. Sayangnya, hal ini seringkali malah membuat pengguna layanan salah mengerti dan mengira utang-utangnya hangus secara otomatis.