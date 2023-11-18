Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pinjol dari Waktu Penghangusan Utang hingga Tipe Orang yang Dilarang Ajukan Pinjaman

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |04:15 WIB
5 Fakta Pinjol dari Waktu Penghangusan Utang hingga Tipe Orang yang Dilarang Ajukan Pinjaman
Fakta Pinjaman online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Belakangan ini pinjaman online (pinjol) baik legal maupun ilegal menjadi salah satu jalantikus bagi masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat.

Pasalnya, pinjol dapat ditemukan dengan mudah oleh masyarakat di media informasi dan syaratnya tidak begitu sulit.

Beberapa masyarakat menggunakan layanan pinjol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melunasi cicilan kendaraan pribadi , membayar tagihan, dan lain-lain.

Sebelum mengajukan pinjaman penting bagi masyarakat untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, tidak semua masyarakat bisa mengajukan pinjaman di layanan pinjol.

Berikut Okezone merangkum, fakta pinjol dari waktu penghangusan utang hingga tipe orang yang dilarang ajukan pinjaman, Sabtu (18/11/2023):

1. Waktu Penghangusan Utang Pinjol

Masa pinjol menagih utang pengguna layanan maksimal 90 hari. Sayangnya, hal ini seringkali malah membuat pengguna layanan salah mengerti dan mengira utang-utangnya hangus secara otomatis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement