Daftar Prestasi Ekonomi Ganjar Pranowo, dari Kartu Sejahtera hingga UMKM Mendunia

JAKARTA - Prestasi Ekonomi Ganjar Pranowo, sebagai salah satu kandidat Calon Presiden tahun 2024 memang sudah terbukti ketia ia memimpin Jawa Tengah. Tidak heran jika sosok berambut putih itu membawa misi ambisius untuk mengelola dan meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selama dua periode kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah menunjukkan inisiatif yang berbuah hasil positif, menjadikannya layak menerima berbagai penghargaan dan prestasi. Inisiatif tersebut tidak hanya sebatas retorika, tetapi telah diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu kontribusi nyata Ganjar adalah menciptakan wadah-wadah yang mendukung pengembangan ekonomi. Melalui berbagai program dan kebijakan yang diterapkannya, Ganjar memberikan dukungan kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Lantas apa aja prestasi ekonomi Ganjar Pranowo? Berikut ini ulasannya.

5 Prestasi Ekonomi Ganjar Pranowo

1. Program Kartu jateng Sejahtera

Ganjar Pranowo pernah menginisiasi peluncuran Program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) pada tahun 2017. Program ini secara efektif merangkul 12.764 penerima manfaat, terutama fakir miskin yang tidak produktif dan belum tercakup oleh perlindungan sosial dari pemerintah pusat, termasuk penyandang disabilitas dan individu dengan penyakit kronis.

KJS menerapkan bantuan sosial tunai sebesar Rp3 juta per tahun, dengan pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Pada tahun 2023, Gubernur Ganjar memutuskan untuk meningkatkan besaran bantuan menjadi Rp4,4 juta. Sumber pendanaan untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

Dengan menciptakan akses ke sumber daya ekonomi yang lebih baik, KJS menjadi salah satu instrumen penting dalam perjuangan melawan kemiskinan di tingkat provinsi.

2. Pembentukan Hetero Space untuk Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Bisnis UMKM

Program Hetero Space, yang diinisiasi oleh Calon Presiden Ganjar Pranowo, memiliki hubungan yang erat dengan Program KUR Super Mikro dan konsep pusat kreatif.

Dalam perjalanannya, program ini terbukti sebagai inisiatif holistik dan terukur, membawa dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Jawa Tengah.

Program Hetero Space menjadi wadah bagi UMKM untuk berkembang, mendapatkan pelatihan, mentoring, dan dukungan modal melalui Program KUR Super Mikro. Selain itu, Hetero Space mewujudkan konsep pusat kreatif, menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi bagi para pelaku UMKM.

Dengan melibatkan berbagai pihak, Hetero Space berhasil menciptakan ekosistem dinamis dan berkembang, yang tercermin dalam ekspor produk UMKM senilai 2,5 miliar dolar AS dan surplus sebesar 708 juta dolar AS.

Program yang menggambarkan prestasi ekonomi Ganjar Pranowo ini tidak hanya memberikan manfaat lokal tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional melalui ekspansi pasar internasional.

Program Hetero Space, dengan dukungan dari Program KUR Super Mikro dan konsep pusat kreatif, merupakan contoh keberhasilan upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.