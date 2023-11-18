Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tanaman Bonsai, si Mungil yang Harganya Sampai Miliaran Rupiah

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |22:01 WIB
Tanaman Bonsai, si Mungil yang Harganya Sampai Miliaran Rupiah
Mengenal bonsai yang harganya bisa miliaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bonsai dikenal sebagai tanaman yang mungil dan pelengkap hiasan rumah. Namun, tak disangka harga tanaman mungil ini cukup fantastis bisa mencapai miliaran rupiah.

Bonsai merupakan tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal. Kemudian, memiliki tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas.

Dilansir dari akun instagram @kementerianpertanian, Sabtu (18/11/2023), terdapat beberapa manfaat jika budidaya tanaman bonsai yakni dapat membersihkan udara di dalam rumah, mampu meredakan stres, meningkatkan energi positif dan membentuk ketahanan mental.

Hal ini sangatlah cocok untuk seseorang yang memiliki cukup kesibukan dalam pekerjaannya. Memiliki tanaman bonsai ini dapat mengurangi rasa stres yang dimilikinya.

Kemudian, untuk perawatan tanaman mungil ini tidaklah susah. Cukup meletakkan tanaman bonsai dengan benar dan jauhkan dari panas atau angin langsung. Lalu, usahakan tanaman bonsai mampu terkena cahaya matahari serta mendapatkan kelembaban yang cukup.

Halaman:
1 2
