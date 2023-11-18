Mantan Sopir Truk dan Tukang Cukur Ini Dapat Mobil Grandprize Super AgenBRILink 2023

GARUT - Pemilik toko sekaligus AgenBRILink di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, terpilih sebagai penerima grandprize program Super AgenBRILink 2023. Syaiful Rohman (43) memenangi program yang secara khusus berlaku bagi belasan ribu AgenBRILink seluruh Indonesia.

Bukan tanpa alasan Syaiful dinobatkan sebagai pemenang program Super AgenBRILink. Pria yang memulai usaha toko sejak 2014 silam itu terpilih sebagai penerima grandprize karena dinilai sebagai AgenBRILink loyal dengan nilai transaksi terbesar.

Syaiful Rohman pun tak malu menceritakan, bahwa pada awalnya dia sempat berprofesi sebagai tukang cukur dan sopir truk meski tak berlangsung lama. Kemudian ia beserta isteri memulai untuk membuka usaha toko sembako bersama keluarga besarnya.

"Di awal membuka usaha, saya dan isteri memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman sebagai modal usaha toko sembako sebesar Rp100 juta. Alhamdulillah semua berkembang hingga kami memiliki banyak pelanggan yang merupakan masyarakat sekitar," kata Syaiful Rohman, usai menerima grandprize di Hotel Santika Garut, Sabtu (18/11/2023).

Saat itu, kata dia, dirinya belum mengenal dan paham mengenai AgenBRILink. Hingga pada akhirnya, para pelanggannya meminta agar toko milik Syaiful melayani transaksi melalui ATM.

"Sebagian besar pelanggan yang biasa berbelanja ke toko adalah keluarga dari para tukang cukur Banyuresmi yang bekerja di luar daerah, misalnya di Jakarta. Setiap minggu, mereka mentransferkan uang hasil bekerja menjadi tukang cukur ke keluarganya di Banyuresmi Garut. Mungkin agar lebih simpel saat berbelanja sembako, banyak dari pelanggan meminta agar toko saya melayani pembelian menggunakan kartu ATM," ungkapnya.