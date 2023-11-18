Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mantan Sopir Truk dan Tukang Cukur Ini Dapat Mobil Grandprize Super AgenBRILink 2023

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:33 WIB
Mantan Sopir Truk dan Tukang Cukur Ini Dapat Mobil Grandprize Super AgenBRILink 2023
Agent BRILink dapat grandprize mobil (Foto: MPI)
A
A
A

GARUT - Pemilik toko sekaligus AgenBRILink di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, terpilih sebagai penerima grandprize program Super AgenBRILink 2023. Syaiful Rohman (43) memenangi program yang secara khusus berlaku bagi belasan ribu AgenBRILink seluruh Indonesia.

Bukan tanpa alasan Syaiful dinobatkan sebagai pemenang program Super AgenBRILink. Pria yang memulai usaha toko sejak 2014 silam itu terpilih sebagai penerima grandprize karena dinilai sebagai AgenBRILink loyal dengan nilai transaksi terbesar.

Syaiful Rohman pun tak malu menceritakan, bahwa pada awalnya dia sempat berprofesi sebagai tukang cukur dan sopir truk meski tak berlangsung lama. Kemudian ia beserta isteri memulai untuk membuka usaha toko sembako bersama keluarga besarnya.

"Di awal membuka usaha, saya dan isteri memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman sebagai modal usaha toko sembako sebesar Rp100 juta. Alhamdulillah semua berkembang hingga kami memiliki banyak pelanggan yang merupakan masyarakat sekitar," kata Syaiful Rohman, usai menerima grandprize di Hotel Santika Garut, Sabtu (18/11/2023).

Saat itu, kata dia, dirinya belum mengenal dan paham mengenai AgenBRILink. Hingga pada akhirnya, para pelanggannya meminta agar toko milik Syaiful melayani transaksi melalui ATM.

"Sebagian besar pelanggan yang biasa berbelanja ke toko adalah keluarga dari para tukang cukur Banyuresmi yang bekerja di luar daerah, misalnya di Jakarta. Setiap minggu, mereka mentransferkan uang hasil bekerja menjadi tukang cukur ke keluarganya di Banyuresmi Garut. Mungkin agar lebih simpel saat berbelanja sembako, banyak dari pelanggan meminta agar toko saya melayani pembelian menggunakan kartu ATM," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185477/bri-tasr_large.jpg
BRI Perkuat Segmen Konsumer-Layanan Bank Emas Jadi Sumber Pendapatan dan Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/278/3185310/bri-EHrt_large.jpg
BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Rp1,9 Triliun di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement