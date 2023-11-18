Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Unik! Indonesia Punya Jalan Tol Bernyanyi, Ini Dia Fungsinya

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |21:01 WIB
Unik! Indonesia Punya Jalan Tol Bernyanyi, Ini Dia Fungsinya
Inovasi jalan tol bernyanyi (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkenalkan inovasi "jalan tol bernyanyi". Informasi mengenai fitur unik ini pertama kali diungkapkan pada Desember 2019.

Jalan tol bernyanyi pertama kali dipasang di Jalan Tol Trans-Jawa. Jalan tol bernyanyi sebenarnya merupakan marka jalan berbentuk rumble strip yang ditempatkan di jalan tol.

Ketika mobil melintasinya, strip ini menghasilkan suara yang dapat terdengar hingga ke dalam kabin. Suara ini jelas terdengar ketika mobil bergerak dengan kecepatan 80-100 km per jam.

Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi akibat kelalaian pengemudi, seperti mengantuk, ugal-ugalan, dan kecepatan berlebih di jalan tol.

Saat ini, terdapat dua lokasi jalan tol bernyanyi di Indonesia. Singing Road pertama terletak di Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Km 616, hanya memiliki dua nada. Sementara itu, Singing Road kedua di Km 644+200 B (arah Madiun-Solo) memiliki enam nada, menghasilkan bunyi lengkap seperti lagu "Happy Birthday to You" atau selamat ulang tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement