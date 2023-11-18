Unik! Indonesia Punya Jalan Tol Bernyanyi, Ini Dia Fungsinya

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkenalkan inovasi "jalan tol bernyanyi". Informasi mengenai fitur unik ini pertama kali diungkapkan pada Desember 2019.

Jalan tol bernyanyi pertama kali dipasang di Jalan Tol Trans-Jawa. Jalan tol bernyanyi sebenarnya merupakan marka jalan berbentuk rumble strip yang ditempatkan di jalan tol.

Ketika mobil melintasinya, strip ini menghasilkan suara yang dapat terdengar hingga ke dalam kabin. Suara ini jelas terdengar ketika mobil bergerak dengan kecepatan 80-100 km per jam.

Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi akibat kelalaian pengemudi, seperti mengantuk, ugal-ugalan, dan kecepatan berlebih di jalan tol.

Saat ini, terdapat dua lokasi jalan tol bernyanyi di Indonesia. Singing Road pertama terletak di Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Km 616, hanya memiliki dua nada. Sementara itu, Singing Road kedua di Km 644+200 B (arah Madiun-Solo) memiliki enam nada, menghasilkan bunyi lengkap seperti lagu "Happy Birthday to You" atau selamat ulang tahun.