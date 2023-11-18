Mengapa Menaikkan atau Menurunkan Penumpang di Tol Dilarang? Ini 3 Alasannya

JAKARTA – Menaikkan atau menurunkan penumpang di jalan tol adalah hal yang dilarang dan berbahaya. Hal ini akan mengganggu kelancaran dan kenyaman para pengguna jalan yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Selain itu hal ini pun dianggap telah melanggar aturan pemerintah tentang Jalan Tol.

Dikutip dari akun resmi Instagram @jasamargametropolitan pada, Sabtu (18/11/2023) berikut 3 hal yang wajib diketahui tentang mengapa ada larangan menaikkan atau menurunkan penumpang di jalan tol.

1. Berbahaya

Berhenti di tengah perjalanan bisa membuat pengendara lain di belakang merasa gugup, kehilangan kontrol, bahkan bisa berpotensi terjadinya kecelakaan.

2. Mengganggu Kelancaran dan Kenyaman Pengendara

Meskipun tidak selalu menimbulkan kecelakaan setiap saat, tetapi bila berhenti di jalan tol akan memaksa pengendara di belakang untuk berhenti dengan mendadak bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan beruntun.

3. Melanggar Aturan

• Menaikkan atau menurunkan penumpang di jalan tol dianggap telah melanggar peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol pasal 41 ‘Bahwa pengguna jalur lalu lintas, bahu jalan, dan gerbang tol tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang dan / atau barang dan atau hewan’

• Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan pasal 56 ‘Bahwa setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol’