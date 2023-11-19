Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pergerakan Wall Street Pekan Depan Dihantui Kebijakan The Fed

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |09:01 WIB
Pergerakan Wall Street Pekan Depan Dihantui Kebijakan The Fed
Prediksi Wall Street pekan depan. (Foto: Reuters)
A
A
A


JAKARTA - Wall Street pekan depan akan diisi oleh prediksi saham-saham AS menjelang penutupan tahun ini dengan nilai tertinggi baru yang mulai terlihat.

Mengutip Reuters pada Minggu (19/11/2023) waktu setempat, tanda-tanda menurunnya inflasi telah memicu harapan bahwa Federal Reserve akan segera menaikkan suku bunga, sehingga membantu memperpanjang reli yang telah membuat indeks S&P 500 (.SPX) naik lebih dari 9% sejak akhir Oktober.

 BACA JUGA:

Indeks tersebut kini naik hampir 18% untuk tahun ini dan kurang dari 2% dari nilai tertinggi tahun ini, yang dicapai pada bulan Juli. Rekor tingkat penutupannya, mulai Januari 2022, berjarak sekitar 6%.

Apakah tingkat inflasi dapat mencapai tingkat tersebut dalam beberapa minggu mendatang, sebagian bergantung pada seberapa yakin investor bahwa perekonomian AS berada pada jalur yang disebut soft landing, yaitu ketika The Fed menurunkan inflasi tanpa memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan.

Sejauh ini, perekonomian telah terbukti tangguh dalam menghadapi kebijakan moneter yang lebih ketat, meskipun beberapa ukuran lapangan kerja dan permintaan konsumen telah melemah.

Meningkatnya valuasi dan masih tingginya imbal hasil obligasi pemerintah juga menimbulkan hambatan lain. Namun, faktor-faktor lain, termasuk tren musiman historis, dapat mendukung kenaikan lebih lanjut.

Optimisme investor terhadap ekuitas telah meningkat selama beberapa minggu terakhir, karena pasar pulih dari penurunan selama berbulan-bulan yang berlangsung dari bulan Agustus hingga sebagian besar bulan Oktober.

Eksposur saham oleh manajer investasi aktif telah melonjak ke level tertinggi sejak Agustus, dari level terendah dalam satu tahun pada bulan lalu, menurut indeks eksposur National Association of Active Investment Managers.

Dana ekuitas AS menarik arus masuk bersih sekitar USD9,33 miliar dalam pekan hingga 15 November, pembelian bersih mingguan terbesar sejak 13 September.

Halaman:
1 2
