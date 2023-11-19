Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Konser Coldplay Beri Dampak Besar pada Ekonomi RI

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |07:23 WIB
4 Fakta Konser Coldplay Beri Dampak Besar pada Ekonomi RI
Dampak konser Coldplay terhadap ekonomi Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konser mega bintang asal Inggris, Coldplay, digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, tidak hanya menyajikan hiburan bagi penggemar musik, tetapi juga memberikan dampak pada sektor ekonomi Indonesia.

Berikut simak rangkuman Okezone, Minggu (19/11/2023), mengenai empat fakta menarik terkait konser yang mengguncang Jakarta tersebut:

1. Hotel Penuh di Sekitar GBK

Industri perhotelan di sekitar GBK menerima angin segar berkat konser Coldplay. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat bahwa pada 15 November 2023, tingkat pemesanan hotel di kawasan tersebut mencapai lebih dari 90%.

Bahkan, hotel di luar GBK juga tak kalah ramai, dengan tingkat pemesanan mencapai 40-50%. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, hingga hotel-hotel pun 'full book'.

2. Dukungan Maksimal dari Pemerintah

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, memberikan dukungan penuh terhadap konser ini. Kedatangan Coldplay untuk pertama kalinya di Indonesia diakui sebagai sukses besar.

"Mari kita pastikan koordinasi yang baik sehingga acara ini akan berlangsung dengan spektakuler," ungkapnya.

Sandiaga juga menekankan bahwa konser ini bukan hanya prestasi semata, tetapi juga strategi pemulihan ekonomi, terutama untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement