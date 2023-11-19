4 Fakta Konser Coldplay Beri Dampak Besar pada Ekonomi RI

JAKARTA - Konser mega bintang asal Inggris, Coldplay, digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, tidak hanya menyajikan hiburan bagi penggemar musik, tetapi juga memberikan dampak pada sektor ekonomi Indonesia.

Berikut simak rangkuman Okezone, Minggu (19/11/2023), mengenai empat fakta menarik terkait konser yang mengguncang Jakarta tersebut:

1. Hotel Penuh di Sekitar GBK

Industri perhotelan di sekitar GBK menerima angin segar berkat konser Coldplay. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat bahwa pada 15 November 2023, tingkat pemesanan hotel di kawasan tersebut mencapai lebih dari 90%.

Bahkan, hotel di luar GBK juga tak kalah ramai, dengan tingkat pemesanan mencapai 40-50%. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, hingga hotel-hotel pun 'full book'.

2. Dukungan Maksimal dari Pemerintah

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, memberikan dukungan penuh terhadap konser ini. Kedatangan Coldplay untuk pertama kalinya di Indonesia diakui sebagai sukses besar.

"Mari kita pastikan koordinasi yang baik sehingga acara ini akan berlangsung dengan spektakuler," ungkapnya.

Sandiaga juga menekankan bahwa konser ini bukan hanya prestasi semata, tetapi juga strategi pemulihan ekonomi, terutama untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19.