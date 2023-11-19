Luhut Sudah Keluar dari RS tapi Belum Boleh Pulang ke Indonesia, Ini Alasannya

Menko Luhut Binsar Pandjaitan sudah keluar dari rumah sakit. (Foto: Instagram)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kalau kini keadaannya sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit.

Meski sudah boleh keluar dari rumah sakiy, namun Luhut belum bisa pulang ke Indonesia.

“Tiga hari yang lalu, sejujurnya saya sudah diperbolehkan keluar dari General Hospital Singapore. Namun, belum bisa pulang ke tanah air karena masih menjalani rawat jalan guna memastikan kondisi saya pulih sepenuhnya,” ujar Luhut dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Minggu (19/11/2023).

Adapun kini Luhut mengatakan sudah mulai melakukan aktivitas berolahraga dan mulai mengangkat beban.

“Saya udah tiap hari jalan sekarang, ya bertahap 1,5 kilometer, 2 kilometer, saya tadi udah mulai angkat beban dikit, ya sudah mulai sedikit plank, walaupun baru 15 detik,” kata Luhut