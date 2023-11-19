Aktivitas Luhut Usai Sakit, Bisa Jalan Kaki 2 Km-Angkat Beban hingga Plank

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terlihat sudah mulai melakukan aktivitas berolahraga dan mulai mengangkat beban.

“Saya udah tiap hari jalan sekarang, ya bertahap 1,5 kilometer, 2 kilometer, saya tadi udah mulai angkat beban dikit, ya sudah mulai sedikit plank, walaupun baru 15 detik,” kata Luhut dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Minggu (19/11/2023).

Usai berolahraga, Luhut menyebut tidak banyak perbedaan dari kondisi sebelum dan sesudah.

Bahkan dia mengaku bersyukur sudah bisa berolahraga secara intens.

“Puji Tuhan saya senang sekali sudah bisa mulai berolahraga secara intens. Tidak banyak perbedaan dari kondisi sebelum dan pasca sakit saya rasakan, yang beda hanya warna rambut saja perlu di semir ulang. Warna rambut yang berbeda ini barangkali sebuah isyarat bahwa sudah serindu itu saya dengan suasana di Indonesia,” ujar Luhut.

Diketahui Luhut sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit beberapa waktu lalu.