Ganjar-Mahfud Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 7% Jika Jadi Presiden, Berikut 5 Faktor Pendorongnya

JAKARTA - Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Roby Muhamad menyatakan pasangan Calon presiden dan Calon Wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% jika terpilih dalam Pemilu 2024.

Roby menjelaskan bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi di bawah 7% dapat menyebabkan banyak pengangguran, terutama dengan bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini.

"Jadi angka 7% bukan optimistis tapi harus, kenapa? Karena Indonesia sedang alami bonus demografi, ada lonjakan penduduk produktif yang banyak sekali, perlu lapangan kerja, yang kalau pertumbuhan di bawah 7% mereka akan nganggur," kata Roby di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Roby menyatakan bahwa Ganjar-Mahfud memiliki rencana untuk mengundang investasi dan meningkatkan program industrialisasi dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.

Selain itu, menurut Roby, Ganjar-Mahfud juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar lebih unggul dan berkualitas.

Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

Bicara soal pertumbuhan ekonomi, memang ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya:

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan adalah sumber daya alam, yang merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari lingkungan alam, termasuk kesuburan tanah, lokasi geografis dan struktur tanah, kekayaan alam, mineral, kondisi iklim, sumber air, dan juga sumber daya kelautan.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dianggap sebagai faktor positif yang sangat mendukung proses pembangunan.

Sebagian besar negara berkembang mengandalkan sumber daya alam sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Meskipun demikian, keberhasilan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung pada ketersediaan sumber daya alam semata. Faktor ini akan optimal bila didukung oleh kemampuan manusianya dalam pengelolaan efektif terhadap sumber daya alam yang ada.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor kedua yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) merujuk pada individu yang produktif dan memiliki peran krusial sebagai penggerak dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun institusi.

Dalam suatu organisasi, SDM menjadi elemen yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor lainnya seperti teknologi dan modal. Hal ini disebabkan oleh peran manusia yang menjadi pengendali faktor-faktor lainnya.

Oleh karena itu, SDM dianggap sebagai faktor paling krusial dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kecepatan dan kelancaran proses pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana SDM, sebagai subjek pembangunan, memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan proses pertumbuhan ekonomi.