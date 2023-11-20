Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bisnis Bank Digital Disebut Punya Potensi Besar di RI

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |14:17 WIB
Bisnis Bank Digital Disebut Punya Potensi Besar di RI
Peluncuran Bank Saqu. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bisnis bank digital di Indonesia dianggap memiliki potensi besar dengan salah satu target utama generasi muda.

Adapun potensi ini dimanfaatkan oleh PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) yang dimiliki oleh Astra Financial dan WeLab melalui WeLab Sky dengan meluncurkan bank digital bernama Bank Saqu.

 BACA JUGA:

Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta, Leo Koesmanto mengatakan bahwa bank digital saat ini mempermudah generasi muda untuk mengelola keuangan agar lebih menyenangkan.

"Sehingga bisa jadi teman perjuangan mereka untuk membantu mengelola keuangan sehari-hari dan disiplin menabung. Serta mereka having fun dalam melakukannya sampai akhirnya dapat mencapai kesuksesan yang mereka tuju kayak beli rumah atau yang lain," katanya dalam acara peluncuran Bank Saqu di Jakarta, Senin (20/11/2023).

 BACA JUGA:

Dia juga meyakini bank digital dapat membangun pondasi ekosistem dan fungsi integrasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi digital Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/622/3160943/rupiah-GEUa_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Astra International Tbk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/278/3133212/fif-XS9x_large.jpg
Gelar RUPST, FIF Rombak Susunan Direksi dan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/320/3113716/astra-8MUI_large.jpg
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan RI di World Expo 2025 Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/320/3024416/astra-financial-kantongi-laba-rp2-1-triliun-di-kuartal-i-2024-Evw3O0rc2F.jpg
Astra Financial Kantongi Laba Rp2,1 Triliun di Kuartal I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/320/3024336/industri-mobil-lesu-laba-acc-cuma-naik-tipis-1-di-kuartal-i-2024-fB7tphfBAz.jpg
Industri Mobil Lesu, Laba ACC Cuma Naik Tipis 1% di Kuartal-I 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/320/3024299/naik-4-1-fif-catat-pembiayaan-motor-rp12-triliun-hingga-mei-2024-KDfj22QDK1.jpg
Naik 4,1%, FIF Catat Pembiayaan Motor Rp12 Triliun hingga Mei 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement