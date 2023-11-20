Bisnis Bank Digital Disebut Punya Potensi Besar di RI

JAKARTA - Bisnis bank digital di Indonesia dianggap memiliki potensi besar dengan salah satu target utama generasi muda.

Adapun potensi ini dimanfaatkan oleh PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) yang dimiliki oleh Astra Financial dan WeLab melalui WeLab Sky dengan meluncurkan bank digital bernama Bank Saqu.

Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta, Leo Koesmanto mengatakan bahwa bank digital saat ini mempermudah generasi muda untuk mengelola keuangan agar lebih menyenangkan.

"Sehingga bisa jadi teman perjuangan mereka untuk membantu mengelola keuangan sehari-hari dan disiplin menabung. Serta mereka having fun dalam melakukannya sampai akhirnya dapat mencapai kesuksesan yang mereka tuju kayak beli rumah atau yang lain," katanya dalam acara peluncuran Bank Saqu di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Dia juga meyakini bank digital dapat membangun pondasi ekosistem dan fungsi integrasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi digital Indonesia.