Penumpang Ini Akui Merokok di Pesawat Citilink

JAKARTA – Penumpang ini mengakui merokok di dalam pesawat Citilink. Viral seorang pria yang ketahuan merokok di dalam pesawat Citilink dari Batam dengan tujuan Surabaya.

Dalam video yang berdurasi 6 detik itu, memperlihatkan seorang pria yang berpakaian hitam dibawa oleh beberapa tugas bandara. Sontak pria tersebut menjadi pusat perhatian penumpang.

Melalui Head of Corporate Secretary Division, Haza Ibnu Rasyad membenarkan adanya kejadian tersebut yang diketahui terjadi pada penerbangan pesawat Citilink dengan nomor pesawat QG 949 rute Batam tujuan Surabaya.

Saat penumpang yang bersangkutan dimintai keterangan, penumpang tidak mengelak dan mengakui perbuatannya saat ia merokok di lavatory (toilet pesawat).

“Penumpang yang bersangkutan mengakui kesalahannya dengan telah merokok di dalam lavatory pesawat,” dalam keterangan tertulis Haza, Senin (20/11/2023).