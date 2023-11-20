Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pernikahan Mewah Anak Bos AirAsia Habiskan Rp75 Miliar, Simak 4 Faktanya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:57 WIB
Pernikahan Mewah Anak Bos AirAsia Habiskan Rp75 Miliar, Simak 4 Faktanya
Pesta pernikahan anak bos AirAsia (Foto: Tiktok Gwen)
A
A
A

JAKARTA Pernikahan mewah anak bos AirAsia Ryan Harris menyita perhatian masyarakat. Ryan Harris adalah Chief Executive Officer (CEO) PT Unichem Candi Indonesia yang namanya kini diperbincangkan publik.

Pasalnya Ryan Harris telah sukses menggelarkan pesta pernikahannya dengan Gwen Ashley dengan sangat mewah pada 18 November 2023. Ryan Harris merupakan seorang anak tunggal dari Bos AirAsia Indonesia Unn Harris.

Diketahui juga ternyata Unn Harris menjabat sebagai Direktur Utama PT Unichem Candi Indonesia yang merupakan perusahaan milik keluarga, dengan merek lokal bernama Refina. Berikut fakta menarik dari anak Bos AirAsia yang dirangkum Okezone, Senin (20/11/2023).

1. CEO di Perusahaan Milik Keluarga

Diketahui Ryan Harris merupakan CEO PT Unichem Candi Indonesia, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan milik keluarga. PT Unichem Candi Indonesia memiliki merek lokal yang bernama Refina, perusahaan ini telah memanfaatkan potensi luas pantai Indonesia dalam memimpin produksi garam lokal.

Pada tahun 2018, perusahaan ini membuka pabrik baru senilai USD60 juta atau setara dengan Rp924 miliar (kurs Rp15.402) di Jawa Timur dengan dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai swasembada pangan, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja lokal saja tetapi juga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

2. Putra Tunggal dari Bos AirAsia Indonesia

Bos AirAsia Indonesia Unn Harris merupakan ayah dari Ryan Harris. Chief Executive Officer (CEO) AirAsia adalah Tony Fernandes, akan tetapi tak banyak yang tau jika cikal bakal AirAsia Indonesia justru berasal dari Pin Harris, dengan didirikan oleh Unn Harris dan Eng Harris.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
