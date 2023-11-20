Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PUPR Gelontorkan Rp15 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah pada 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:03 WIB
PUPR Gelontorkan Rp15 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah pada 2024
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahas soal perbaikan jalan. (Foto PUPR)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan program perbaikan jalan daerah melalui Inpres 3/2023 kembali dilanjutkan untuk tahun 2024.

Menteri Basuki mengatakan tahun depan menganggarkan sekitar Rp15 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan daerah yang rusak untuk meningkatkan kemantapan jalan diseluruh wilayah Indonesia.

Adapun target sasaran program perbaikan jalan daerah untuk tahun depan sebanyak 2.900 km di beberapa wilayah.

"Kalau Inpres jalan Daerah sudah ada anggarannya Rp15 triliun anggarannya di BUN (Bendahara Umum Negara)," ujar Menteri Basuki saat ditemui usai Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11/2023).

Basuki menjelaskan saat ini memang untuk pencarian anggarannya untuk tahun 2024 masih berproses di Kementerian Keuangan.

Baru setelah cair, Kementerian PUPR langsung melakukan tender atau menunjuk badan usaha mengerjakan perbaikan jalan daerah.

Sedangkan untuk wilayah yang akan menerima bantuan dari Pusat untuk memperbaiki jalan daerah tersebut nantinya berdasarkan rekomendasi atau pengajuan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

"Itu untuk tahun 2024 sepanjang 2.900 km, tapi tidak di DIPA PUPR, tapi di BUN atau Kementerian Keuangan," lanjut Menteri Basuki.

