HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Barang yang Sering Dibeli Israel dari Indonesia

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:11 WIB
5 Barang yang Sering Dibeli Israel dari Indonesia
Israel Lakukan Serangan di Palestina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 5 barang yang sering dibeli Israel dari Indonesia. Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun demikian, aktivitas perdagangan masih berlangsung antara Indonesia dengan Israel.

Produk Indonesia yang diekspor ke Israel berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilainya mencapai USD13,75 juta pada April 2023. Sedangkan secara kumulatif totalnya mencapai USD52,93 juta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia ke Israel mencapai USD140,57 juta atau Rp2,18 triliun (kurs Rp15.500 per dolar AS) pada periode Januari-Oktober 2023.

Ekspor Israel dari Januari sampai Oktober 2023 adalah sebesar 0,07% terhadap total ekspor Indonesia ke Israel melesat menjadi USD157,54 juta pada 2020, tumbuh kembali menjadi USD162,91 juta pada 2021, dan mencapai USD185,18 juta pada 2022.

Komoditas yang paling banyak diekspor Indonesia ke Israel pada tahun ini adalah lemak dan minyak hewan atau nabati, yakni sebesar USD39,18 juta.

Halaman:
1 2
