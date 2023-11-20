Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Sulap Rawa Jadi Sawah, Indonesia Bisa Swasembada Beras

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:30 WIB
Mentan Sulap Rawa Jadi Sawah, Indonesia Bisa Swasembada Beras
Mentan Amran Sulaiman soal Swasembada Beras (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimis Indonesia masih bisa melakukan swasembada beras. Salah satunya adalah dengan menyulap lahan rawa menjadi sawah untuk menanam padi.

Amran mengatakan program ini mulai berjalan tahun 2024 mendatang. Targetnya, di Indonesia ada 1 juta hektare rawa yang disulap jadi areal persawahan. Menurutnya, program ini akan efektif menggenjot produksi beras di tahun 2025.

"Aku target, kan tidak langsung nih mungkin efektifnya tahun 2025, kita garap di 2024. Kalau bisa 1 juta hektare kita garap 3 tahun berturut-turut, (bisa) swasembada," kata Amran di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Lebih lanjut, dia menjabarkan bahwa dari penanaman 1 juta ha lahan rawa setidaknya pemerintah bisa memproduksi beras mencapai 1—1,5 juta ton dan ditargetkan agar bisa terus meningkat hingga 3 juta ton per tahun.

Bahkan, Amran meyakini bahwa nantinya lahan untuk menggarap Inpara tersebut dapat memetik panen varietas padi sebanyak 2-3 kali dalam satu tahun.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
