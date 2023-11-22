Advertisement
MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Lanjutkan Pelemahan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:11 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Lanjutkan Pelemahan
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi tertekan dan melanjutkan tren pelemahan pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.821 - 7.012.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pergerakan IHSG terlihat kembali melalui rentang konsolidasi wajarnya.

"Masih minimnya sentimen membuat IHSG cenderung memiliki potensi tekanan yang lebih besar dibanding peluang kenaikannya,” tulis William dalam risetnya, Rabu (22/11/2023).

Menurut William, selain itu masih terjadinya capital outflow yang tercatat secara ytd turut memberikan sentimen tersendiri bagi pergerakan IHSG.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 33,09 poin atau 0,47% ke level 6.961,79 pada penutupan perdagangan, Selasa (21/11/2023).

Indeks saham sempat menembus level 7.010. Terdapat 225 saham menguat, 297 saham melemah dan 231 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,0 triliun dari 22,2 miliar saham yang diperdagangkan.

