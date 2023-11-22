Dolar AS Minggir, Ternyata Ini Kekuatan Rupiah

JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan peningkatan risiko global berdampak pada moderasi pasar sektor keuangan. Rupiah menguat, SBN (Government Bond) yields melemah dan Capital Inflow masuk di awal hingga pertengahan November 2023.

Menurutnya, di tengah kondisi yang tidak pasti tadi, Rupiah masih bisa bertahan, padahal biasanya jika dilihat Indonesia dari tahun 2008 paling dekat tidak bisa kita bayangkan.

"Indonesia dalam hal kurs itu biasanya langsung tertekan sangat signifikan, akan tetapi lihat apa yang terjadi, kenaikan suku bunga kebijakan 500 bps dalam posisi yang sangat cepat tetapi bagaimana kurs kita terjaga dengan sangat kuat," kata Febrio dalam Bank BTPN Economic Outlook 2024, Rabu (22/11/2023).

Menurut Febrio, saat ini Indonesia sudah dalam kondisi apresiasi bukan depresiasi, maka itu dibandingkan awal tahun 2023 sekarang pada posisi apresiasi lagi.

"Di sisi lain kita lihat juga indikator penting bagi perbankan adalah suku bunga global dan suku bunga risk free di Indonesia, referensinya biasanya adalah SBN 10 tahun," ungkap Febrio.