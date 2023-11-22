Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Minggir, Ternyata Ini Kekuatan Rupiah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:44 WIB
Dolar AS Minggir, Ternyata Ini Kekuatan Rupiah
Ini Kekuatan Rupiah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan peningkatan risiko global berdampak pada moderasi pasar sektor keuangan. Rupiah menguat, SBN (Government Bond) yields melemah dan Capital Inflow masuk di awal hingga pertengahan November 2023.

Menurutnya, di tengah kondisi yang tidak pasti tadi, Rupiah masih bisa bertahan, padahal biasanya jika dilihat Indonesia dari tahun 2008 paling dekat tidak bisa kita bayangkan.

"Indonesia dalam hal kurs itu biasanya langsung tertekan sangat signifikan, akan tetapi lihat apa yang terjadi, kenaikan suku bunga kebijakan 500 bps dalam posisi yang sangat cepat tetapi bagaimana kurs kita terjaga dengan sangat kuat," kata Febrio dalam Bank BTPN Economic Outlook 2024, Rabu (22/11/2023).

Menurut Febrio, saat ini Indonesia sudah dalam kondisi apresiasi bukan depresiasi, maka itu dibandingkan awal tahun 2023 sekarang pada posisi apresiasi lagi.

"Di sisi lain kita lihat juga indikator penting bagi perbankan adalah suku bunga global dan suku bunga risk free di Indonesia, referensinya biasanya adalah SBN 10 tahun," ungkap Febrio.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098209/mengapa-mata-uang-iran-lebih-rendah-dari-rupiah-Tk0CQL5bWz.jpg
Mengapa Mata Uang Iran Lebih Rendah dari Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043455/ada-rupiah-digital-bagaimana-uang-kertas-dan-logam-5cC81j4x63.jpg
Ada Rupiah Digital, Bagaimana Uang Kertas dan Logam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043448/panduan-lengkap-menggunakan-rupiah-digital-menuju-era-keuangan-baru-lFBTgt8dfJ.png
Panduan Lengkap Menggunakan Rupiah Digital: Menuju Era Keuangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043325/apa-itu-sebenarnya-rupiah-digital-CGzoah2h1A.png
Apa Itu Sebenarnya Rupiah Digital?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3032966/libas-dolar-as-rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-194-nY6kXfYl4W.jpg
Libas Dolar AS, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.194
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/320/3032472/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-240-usd-Erp7x9zYlq.jpeg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.240/USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement