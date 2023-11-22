Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Salahgunakan BBM Subsidi, Pertamina Blokir 232 Ribu Kendaraan

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:19 WIB
Salahgunakan BBM Subsidi, Pertamina Blokir 232 Ribu Kendaraan
Salahgunakan BBM Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memblokir setidaknya 232 ribu kendaraan se-Indonesia karena terindikasi menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Hingga saat ini Pertamina telah memblokir hampir 232 ribu kendaraan se-Indonesia karena ketidakcocokan data antara di My Pertamina dengan di Korlantas Polri maupun di Samsat," kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dikutip Antara, Rabu (22/11/2023).

Hal tersebut disampaikan Riva Siahaan terkait dengan konsumen nakal yang menggunakan aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan cara memasukkan data yang berbeda.

Dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, Riva memastikan pengawasan dan peningkatan layanan akan terus dilakukan terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023-2024.

Penerapan sistem kode batang kepada konsumen yang membeli BBM di stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) akan terus dimaksimalkan. Jika datanya terindikasi tidak cocok, langsung diblokir, ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187944/bbm-kvlP_large.jpg
Bahlil dan Dirut Pertamina Tinjau Pemulihan Energi di Aceh, Sumut-Sumbar, Pastikan BBM Tersedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187929/bbm_pertamina-wMsQ_large.jpg
Stok BBM di Aceh dan Sumut Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187745/bbm-TGNC_large.jpg
Distribusi Terhambat, Aparat Diminta Cegah Penimbunan BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187588/menteri_esdm_bahlil-1FrR_large.jpg
Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode pada Korban Bencana Sumatera, Bahlil: Jangan Disalahgunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187458/bbm-IQ1x_large.jpg
Percepatan Pemulihan Distribusi BBM-LPG dan Listrik di Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187451/bbm_pertamina-yu2R_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement