HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkeu Era SBY: Siapapun Presiden 2024 Harus Tingkatkan Pajak!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:13 WIB
Menkeu Era SBY: Siapapun Presiden 2024 Harus Tingkatkan Pajak!
Presiden 2024 Harus Tingkatkan Pajak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Siapapun Presiden yang terpilih pada 2024 harus mampu menaikkan rasio pajak terhadap Gross Domestic Product (GDP).

Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan periode 2013-2014 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri.

Menurut Chatib Basri, presiden terpilih tersebut harus mengurangi gap dengan menaikkan tabungan domestik.

"Maka saya ingin mengatakan siapapun yang terpilih sebagai presiden pada 2024-2029 dan ke depan harus meningkatkan penerimaan pajak agar rasio tax GDP mengalami peningkatan," kata Chatib dalam Economic Outlook 2024, Rabu (22/11/2023).

Chatib juga mengatakan ekonomi harus dipercepat. Ada juga pertanyaan bahwa bisakah ekonomi tumbuh lebih dari 6%?

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
