Erick Thohir Merasa Harga Valuasi Saham Vale Ketinggian

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi harga saham yang diberikan PT Vale Indonesia Tbk. Pasalnya harga yang diajukan masih ketinggian.

Erick mengatakan, jumlah saham yang akan didivestasikan ke Holding BUMN Pertambangan, MIND ID sudah disepakati sebanyak 14%.

"Kan saya sudah jawab bahwa master agreement untuk 14 persennya sudah sepakat tapi valuasinya belum. Nah tentu kendalanya ya sama kita merasa valuasi ketinggian," terangnya ketika ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Oleh karena itu, terdapat dua opsi yang akan didorong oleh pihaknya.

"Satu, memang kita melepas jadikan dia punya kawasan besar sebagian dilepas memang seperti itu. Semua BUMN juga ada pelepasan, pengusaha swasta ada pelepasan, ya bisa saja untuk menekan valuasi di lepas, salah satu opsinya. Kalau mereka gak mau ya kita mesti ketemu valuasinya," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemeritah masih dalam proses menghitung valuasi harga dari 14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk yang akan didivestasikan ke Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Tiko itu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap menginginkan perusahaan berkode emiten INCO itu memberikan harga yang murah.