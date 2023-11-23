Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Erick Thohir Merasa Harga Valuasi Saham Vale Ketinggian

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:41 WIB
Erick Thohir Merasa Harga Valuasi Saham Vale Ketinggian
Erick Thohir Sebut Harga Saham Vale Ketinggian. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi harga saham yang diberikan PT Vale Indonesia Tbk. Pasalnya harga yang diajukan masih ketinggian.

Erick mengatakan, jumlah saham yang akan didivestasikan ke Holding BUMN Pertambangan, MIND ID sudah disepakati sebanyak 14%.

"Kan saya sudah jawab bahwa master agreement untuk 14 persennya sudah sepakat tapi valuasinya belum. Nah tentu kendalanya ya sama kita merasa valuasi ketinggian," terangnya ketika ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Oleh karena itu, terdapat dua opsi yang akan didorong oleh pihaknya.

"Satu, memang kita melepas jadikan dia punya kawasan besar sebagian dilepas memang seperti itu. Semua BUMN juga ada pelepasan, pengusaha swasta ada pelepasan, ya bisa saja untuk menekan valuasi di lepas, salah satu opsinya. Kalau mereka gak mau ya kita mesti ketemu valuasinya," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemeritah masih dalam proses menghitung valuasi harga dari 14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk yang akan didivestasikan ke Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Tiko itu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap menginginkan perusahaan berkode emiten INCO itu memberikan harga yang murah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/278/3008944/vale-dapat-perpanjangan-izin-operasi-sampai-2035-YPgSynFuU8.png
Vale Dapat Perpanjangan Izin Operasi Sampai 2035
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/278/2998645/ri-dan-kanada-bakal-jadi-pengendali-vale-indonesia-inco-7B9377Stxw.jpeg
RI dan Kanada Bakal Jadi Pengendali Vale Indonesia (INCO)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/278/2998222/dicaplok-mind-id-vale-indonesia-segera-rights-issue-AmMo8leJ3x.jpg
Dicaplok MIND ID, Vale Indonesia Segera Rights Issue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/278/2992360/divestasi-saham-vale-rampung-juli-2024-mind-id-dapat-jatah-3-komisaris-2-direksi-HmD8lUDyMv.jpeg
Divestasi Saham Vale Rampung Juli 2024, MIND ID Dapat Jatah 3 Komisaris-2 Direksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/278/2976253/ini-sosok-dirut-vale-usai-diakuisisi-mind-id-dPgEVlPFNs.jpg
Ini Sosok Dirut Vale Usai Diakuisisi MIND ID
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/278/2975793/erick-thohir-langsung-tunjuk-febriany-eddy-jadi-dirut-vale-indonesia-sKCqpG4RSV.jpg
Erick Thohir Langsung Tunjuk Febriany Eddy Jadi Dirut Vale Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement