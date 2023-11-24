Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

5 Fakta Terbaru Divestasi Saham Vale, Segini Harganya

Rio Barlianto , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |06:18 WIB
5 Fakta Terbaru Divestasi Saham Vale, Segini Harganya
Divestasi Saham Vale Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAPresiden Jokowi bertemu dengan CEO Vale Base Metal Deshnee Naido di sela KTT APEC, di San Fransisco, Amerika Serikat, pada 17 November 2023.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik peningkatan saham MIND ID pada PT Vale Indonesia Tbk sebesar 14%.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan Vale terhadap upaya hilirisasi yang lebih maju di Indonesia, di antaranya adalah kerja sama dengan Ford dan Zhejiang Huayou untuk pembangunan smelter dan refinery bahan baterai kendaraan listrik di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menyaksikan penandatanganan perjanjian induk antara MIND ID dengan Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd mengenai divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk.

Berikut Okezone merangkum fakta terbaru Divestasi Saham Vale dan harganya, Minggu (26/11/2023):

1. Kesepakatan Awal Divestasi Saham 14% Diteken

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, kesepakatan awal (head of agreement/HoA) terkait dengan divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 14% telah ditandatangani.

Halaman:
1 2
