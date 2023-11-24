Hadapi Perubahan Iklim, Stafsus Jokowi Usul Bentuk Kementerian Ekologi

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono mengusulkan pembentukan Kementerian Ekologi. Menurutnya, pendirian kementerian baru ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim dunia.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam atas dampak perubahan iklim global. Potensi banjir, kekeringan panjang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan perkara lain berkaitan dengan fenomena perubahan iklim di dunia.

Menurutnya, pemanasan global akibat perubahan iklim sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Di Tanah Air, bila perkara ini tidak diantisipasi dan dicegah secepatnya, maka berdampak signifikan di banyak sektor baik lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Bahkan, dalam perkiraannya perubahan iklim jika tidak dicegah juga berimbas pada mimpi Indonesia sebagai negara maju atau Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

BACA JUGA: Dirut PLN Ajak Kolaborasi Global Atasi Perubahan Iklim di Global Forum for Climate Movement

“Kita merekomendasikan satu kementerian baru yaitu Kementerian Ekologi, jadi bahwasanya Indonesia membutuhkan kementerian baru yaitu Kementerian Ekologi RI, siapapun Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih nantinya,” ucap Diaz saat ditemui di sela-sela peluncuran buku terbarunya.

Dia memandang Kementerian Ekologi akan secara khusus mengantisipasi hingga menangani dampak dari perubahan iklim. Sehingga, perannya tidak mengkooptasi tupoksinya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK).