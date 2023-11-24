Deretan Produk Israel yang Dijual di Indonesia

JAKARTA - Terdapat urutan produk Israel yang dijual di Indonesia. Kira-kira apa saja produknya?

Sebelumnya, imbas perang antara Israel-Hammas memanas hingga banyak seruan untuk boikot produk Israel.

Lantas, apa saja produk asal Israel yang dijual di Indonesia? Berikut ini Okezone beri ulasannya.

1. Taf Toys

Taf Toys, perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, berhasil merangkul hati para orangtua di Indonesia.

Dengan beragam produk yang mencakup gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, hingga sabuk pengaman bayi, mereka telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah bahasa universal yang diucapkan oleh orangtua di seluruh dunia.