HOME FINANCE HOT ISSUE

Manfaat Hilirisasi Pasir Kuarsa di Rempang, Sumbang PDRB Rp308 Triliun Per Tahun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |20:04 WIB
Manfaat Hilirisasi Pasir Kuarsa di Rempang, Sumbang PDRB Rp308 Triliun Per Tahun
Manfaat hilirisasi pasir pulau rempang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Manfaat hilirisasi pasir silika atau pasir kuarsa di Kawasan Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau. Hilirisasi akan berkontribusi besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Asumsi makronya mencapai Rp308 triliun per tahun.

Ekonom asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Wihana Kirana Jaya mencatat, kontribusi hilirisasi pasir kuarsa tergantung pada kapasitas produksi dan harga pasar.

Selain itu, belum diketahui berapa persentase dari kapasitas produksi hilirisasi sumber daya alam tersebut karena baru dalam tahap penjajakan pemerintah dengan investor.

Kendati demikian, lanjut dia, asumsi polisilikon (high-purity polysilicon), produk utamanya, di mana setiap 1 ton polisilikon membutuhkan sekitar 10 ton pasir silika dan bahan lainnya seperti karbon, batu bara atau grapit dalam proses pemurnian.

Dengan asumsi harga polisilikon pada tahun-tahun depan mencapai USD20,000 per ton, maka nilai tambah dari setiap ton produksi polisilikon berada di angka USD20,000.

“Lalu, dikurangi input pasir silika 10 ton senilai USD500 dan listrik 12,000 Kwh = USD1,200 per ton serta bahan-bahan lain, sehingga value added diperkirakan sekitar 90 persen,” kata Wihana dalam paparannya, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2023).

