HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Vincent Verhaag sang Suami Jessica Iskandar

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |06:01 WIB
Sumber Kekayaan Vincent Verhaag sang Suami Jessica Iskandar
Sumber kekayaan Vincent Verhaag. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Vincent Verhaag yang merupakan suami dari Jessica Iskandar.

Jessica Iskandar mantap menikah dengan Vincent karena memiliki kegemaran berpetualang di alam seperti berselancar, bermain jetski hingga mengendarai motor trail.

 BACA JUGA:

Namanya sedang ramai diperbincangkan lantaran disebut- sebut sebagai pengangguran.

Berikut sumber kekayaan Vincent Verhaag yang dirangkum dari berbagai sumber :

1. Presenter

Vincent dikenal sebagai host dan model Tanah Air. Ia pernah menjadi presenter acara My Trip My Adventure yang merupakan program petualangan di alam Indonesia.

2. Endorsement

Dilihat dari akun Instagramnya, Vincent menerima produk yang berhubungan dengan hobinya berkegiatan di alam dan olahraga ekstrem. Salah satunya produk skincare khusus pria.

 BACA JUGA:

3. Punya Resort

Vincent merupakan pengusaha yang mengelola resort alias penginapan. Resort miliknya tak hanya menawarkan penginapan. Tetapi juga menyediakan diving dan pengunjung bisa menikmati keindahan pantai dengan boat.

Halaman:
1 2
