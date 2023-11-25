Wall Street Ditutup Beragam, Nasdaq Anjlok 0,11%

JAKARTA - Wall Street berakhir beragam pada akhir pekan Jumat (25/11/2023). Sesi perdagangan yang singkat usai libur Thanksgiving membuat transaksi cukup sepi, ditambah fokus investor terhadap periode musiman Black Friday yang memberikan diskon belanja besar-besaran.

Dow Jones Industrial Average naik 0,31% menjadi 35.390,15, S&P 500 menguat 0,06% di 4.559,34, sedangkan Nasdaq Composite anjlok 0,11% di level 14.250,86.

Nasdaq sedikit tertekan akibat melemahnya sejumlah saham-saham berkapitalisasi besar. Secara historis, ketiga indeks masih mencatatkan kenaikan mingguan.

Pelaku usaha ritel berupaya menarik jutaan pembali, dengan menawarkan diskon besar dalam momen yang disebut ‘Black Friday’, sehari setelah libur Thanksgiving di AS. Analis melihat tingkat pembelian konsumen masih cukup rendah.

BACA JUGA: Wall Street Melemah Tertekan Saham Teknologi

“Konsumen saat ini sangat berhemat, dan meskipun mereka ingin berbelanja, mereka cari penawaran yang murah,” kata Ekonom Spartan Capital, Peter Cardillo, dilansir Reuters, Sabtu (25/11/2023).