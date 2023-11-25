4 Fakta LRT Jabodebek Segera Beroperasi dengan 16 Trainset

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan LRT Jabodebek bakal kembali beroperasi dengan 16 trainset mulai awal Desember 2023.

"Rencananya pada 1 Desember akan bisa dioperasikan 16 trainset," kata Menhub usai Rapat Kerja dengan Komsis V DPR RI, Selasa, 21 November 2023.

Sebelumnya, dikabarkan LRT Jabodebek sempat beroperasi hanya dengan 9 trainset usai imbas roda aus yang terjadi pada layanan transportasi darat tersebut.

Budi menilai, dengan bertambahnya jumlah trainset tersebut akan berdampak pada waktu tunggu kereta satu dengan kerta berikutnya (headway) menjadi lebih singkat. Di mana headwaynya akan menjadi 20 menit.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa fakta terkait LRT Jabodebek segera beroperasi dengan 16 trainset, Sabtu (25/11/2023).

1. Permasalahan Roda Aus pada LRT Jabodebek Telah Ditangani

Terkait dengan kondisi aus yang ditemukan pada roda LRT Jabodebek telah dilakukan penanganan dengan cara pembubutan roda dan memperhalus profil permukaan serta memberi cairan lubricant pada rel LRT Jabodebek.

“Alhamdulillah pasca dilakukan grinding dan pelumasan ini, sudah tidak ditemukan aus pada roda sehingga 12 trainset (TS) yang beroperasi saat ini dalam kondisi aman," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal pada 21 November 2023.

Lebih lanjut Risal menjelaskan bahwa proses pembubutan roda dan pelumasan terus dikebut dan diharapkan dapat segera tuntas.

Sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pengguna LRT Jabodebek.

2. Upaya Menhub soal Permasalahan Roda Aus LRT Jabodebek

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa pihaknya telah mempunyai rencana jangka panjang terkait permasalah roda aus pada LRT Jabodebek.

Menhub mengatakan, pihaknya bersama operator akan melakukan pergantian terhadap roda LRT Jabodebek.

Di mana operator kini telah memesan sebanyak 1.000 roda kepada PT Industri Kereta Api (INKA). Hal ini dilakukan guna menjamin keandalan sarana LRT Jabodebek.

"Tapi jangka menengah kita akan melakukan pergantian roda dan perbaikan rel," ujar Menhub.