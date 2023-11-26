4 Fakta Kontroversial Firli Bahuri, Dibalik Gaji Fantastis hingga Dapat Penghargaan dari Sri Mulyani

JAKARTA - Kasus pemerasan yang menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kini semakin tersorot. Sejumlah fakta kontroversial terkait ekonomi dan hukuman yang mengintainya.

Okezone, pada Minggu (26/11/2023), merangkum empat fakta kontroversial terkait Firli Bahuri yang sedang ramai diperbincangkan, sebagai berikut:

1. Gaji Fantastis Mantan Ketua KPK Firli Bahuri

Meskipun tengah berstatus tersangka, gaji dan tunjangan yang diterima Firli menjadi sorotan utama. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015, Firli menerima gaji pokok sekitar Rp5.040.000 per bulan, dengan tambahan tunjangan beragam.

BACA JUGA: Sidang Perdana Praperadilan Firli Bahuri Akan Digelar 11 Desember

Analis ekonomi, Tuti Handayani, menilai, pendapatan Firli Bahuri mencapai angka yang fantastis, melampaui sebagian besar pejabat negara lainnya, menimbulkan pertanyaan mendasar terutama dalam konteks pemberantasan korupsi yang ada di KPK.