Pekerja Migran Indonesia Masih Minim yang Dapat Jaminan Sosial

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa masih minim pekerja migran di Indonesia yang mendapat jaminan sosial dari Pemerintah.

Kini Kemnaker pun terus mensosialisasikan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan saat ini masih banyak pekerja migran di berbagai negara yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya para pekerja migran yang ada di Persatuan Emirat Arab.

Anwar Sanusi menjelaskan bahwa berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kepesertaan pekerja migran sampai dengan Februari 2023 sebanyak 354.995 orang, padahal jumlah pekerja migran di seluruh dunia sangat besar.

Contohnya di Persatuan Emirat Arab, pekerja migran diperkirakan berjumlah 87 ribu orang, sedang yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat sedikit, yaitu sekitar 1.368 orang berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per September 2023.

"Data ini menunjukkan bahwa upaya yang kita lakukan harus lebih keras lagi," ucap Sekjen Anwar dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (27/11/2023)