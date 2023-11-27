Profil CEO WRP Kwik Wan Tien yang Jadi Sorotan

JAKARTA - Profil CEO WRP Kwik Wan Tien yang jadi sorotan. Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan yang berencana mengambil cuti melahirkan membayangi reputasi Kwik.

Kontroversi ini menarik perhatian netizen yang penasaran dengan lebih banyak informasi tentang sosok CEO WRP tersebut. Berdasarkan catatan Okezone, Senin (27/11/2023), berikut adalah profil singkat Kwik Wan Tien:

Riwayat Pendidikan dan Karier Kwik Wan Tien

Kwik menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Indonesia, meraih gelar Bachelor of Science dari Santa Clara University dan MBA Business dari University of Plymouth. Gelar master of science di bidang kosmetik dan parfum diperolehnya dari ISIPCA.

Kariernya dimulai sebagai peneliti di California pada tahun 2000, dengan lebih dari 4 tahun pengalaman di sana. Ia pernah bergabung dengan L'oreal selama 4 bulan dan Nutrifood selama 13 bulan 2 bulan hingga 2020. Sejak saat itu, Kwik menjabat sebagai CEO WRP selama 3 tahun 5 bulan.

Kontroversi PHK dan Penurunan Status Karyawan

Kontroversi bermula dari pemutusan hubungan kerja dan penurunan status karyawan terkait cuti melahirkan. Seorang karyawan mengungkapkan bahwa permasalahan dimulai dari kesalahpahaman pemilik perusahaan terkait desain grafis.

Karyawan tersebut menyatakan bahwa setelah revisi tidak berhasil meredakan amarah sang pemilik perusahaan, statusnya berubah menjadi pekerja harian, terutama sebagai content creator untuk mengurus pekerjaan media sosial dan live. Saat mencoba klarifikasi, karyawan tersebut malah dituduh bermain politik.