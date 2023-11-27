Daftar Perusahaan Dunia yang Berminat Investasi di IKN Nusantara

Daftar Investor yang Minat Investasi di IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA – Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur menarik minat ratusan investor dunia untuk berinvestasi

Hal tersebut dicatat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), bahwa terdapat 305 surat pernyataan minat (letter of intent/LOI) investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Berdasarkan data OIKN, berikut jumlah perusahaan di seluruh dunia yang berminat investasi di IKN Nusantara:

1. 172 perusahaan Indonesia

2. 27 perusahaan Singapura

3. 25 perusahaan Jepang

4. 19 perusahaan Malaysia

5. 19 perusahaan China

6. 9 perusahaan Korea Selatan

7. 7 perusahaan Amerika Serikat

8. 3 perusahaan Finlandia

9. 3 perusahaan Spanyol

10. 2 perusahaan Uni Emirat Arab

11. 2 perusahaan Thailand

12. 2 perusahaan Jepang

13. 18 perusahaan dari berbagai lainnya

“Ini menunjukan sebaran minat dari para investor seluruh dunia. Terliat memang investor Indonesia dari 305 (LOI), 172 itu investor Indonesia. Jadi memang terlihat kecepatan investor domestik," ujar Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono.