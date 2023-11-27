JAKARTA – Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur menarik minat ratusan investor dunia untuk berinvestasi
Hal tersebut dicatat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), bahwa terdapat 305 surat pernyataan minat (letter of intent/LOI) investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.
Berdasarkan data OIKN, berikut jumlah perusahaan di seluruh dunia yang berminat investasi di IKN Nusantara:
1. 172 perusahaan Indonesia
2. 27 perusahaan Singapura
3. 25 perusahaan Jepang
4. 19 perusahaan Malaysia
5. 19 perusahaan China
6. 9 perusahaan Korea Selatan
7. 7 perusahaan Amerika Serikat
8. 3 perusahaan Finlandia
9. 3 perusahaan Spanyol
10. 2 perusahaan Uni Emirat Arab
11. 2 perusahaan Thailand
12. 2 perusahaan Jepang
13. 18 perusahaan dari berbagai lainnya
“Ini menunjukan sebaran minat dari para investor seluruh dunia. Terliat memang investor Indonesia dari 305 (LOI), 172 itu investor Indonesia. Jadi memang terlihat kecepatan investor domestik," ujar Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono.