Adaro Energy (ADRO) Ungkap Rencana Penerbitan Surat Utang

JAKARTA - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mengkaji penerbitan surat utang di tengah era suku bunga tinggi.

Chief Financial Officer (CFO) Adaro Lie Luckman mengatakan, kondisi tingkat suku bunga tinggi membuat manajemen masih mencari waktu yang tepat masuk ke obligasi.

"Untuk penerbitan surat utang, kita tau saat ini bahwa kondisi tingkat suku bunga masih sangat tinggi tentu kita mengkaji dan menganalisa kapan waktu yang tepat apabila memang kita ada kebutuhan untuk masuk ke dalam pasar obligasi ini," kata Luckman dalam Press Conference Public Expose Live 2023 ADRO, Selasa (28/11/2023).

Sementara waktu, lanjut Luckman, memang Adaro masih memiliki dana likuiditas yang sangat cukup.

"Bahkan kita selalu me-review dengan suku bunga yang tinggi, komposisi pendanaan yang sangat tepat untuk Adaro itu seperti apa selalu kita kaji waktu ke waktu," ungkap dia.