Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Adaro Energy (ADRO) Ungkap Rencana Penerbitan Surat Utang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:15 WIB
Adaro Energy (ADRO) Ungkap Rencana Penerbitan Surat Utang
ADRO kaji penerbitan surat utang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mengkaji penerbitan surat utang di tengah era suku bunga tinggi.

Chief Financial Officer (CFO) Adaro Lie Luckman mengatakan, kondisi tingkat suku bunga tinggi membuat manajemen masih mencari waktu yang tepat masuk ke obligasi.

"Untuk penerbitan surat utang, kita tau saat ini bahwa kondisi tingkat suku bunga masih sangat tinggi tentu kita mengkaji dan menganalisa kapan waktu yang tepat apabila memang kita ada kebutuhan untuk masuk ke dalam pasar obligasi ini," kata Luckman dalam Press Conference Public Expose Live 2023 ADRO, Selasa (28/11/2023).

Sementara waktu, lanjut Luckman, memang Adaro masih memiliki dana likuiditas yang sangat cukup.

"Bahkan kita selalu me-review dengan suku bunga yang tinggi, komposisi pendanaan yang sangat tepat untuk Adaro itu seperti apa selalu kita kaji waktu ke waktu," ungkap dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement