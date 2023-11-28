13 Daftar Aplikasi Pinjol Lewat WA yang Terpercaya

JAKARTA – 13 Daftar aplikasi pinjol lewat WA yang terpercaya. Hal tersebut akan diulas secara lengkap agar pengguna tidak terjebak

Belakangan ini pinjaman online (pinjol) baik legal maupun ilegal banyak digunakan masyarakat untuk mendapatkan uang secara cepat. Pasalnya, pinjol dapat ditemukan dengan mudah oleh masyarakat di media informasi.

Adapun, beberapa masyarakat menggunakan layanan pinjol guna memenuhi kebutuhan hidupnya, melunasi cicilan, dan membayar tagihan lainnya.

Uniknya kini masyarakat dapat mengajukan pinjol melalui WhatsApp (WA) yang terpercaya.

Namun dibalik itu semua, penting bagi masyarakat selalu waspada dan berhati-hati sebelum melakukan pinjol.

Lantas apa saja aplikasi pinjol lewat WA yang terpercaya?

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (28/11/2023), Terdapat 13 daftar pinjol yang bisa diajukan lewat WA.

1. Adakami

2. DanaBijak

3. Danakini

4. UKU

5. Akulaku