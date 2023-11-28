MNC Bank Imbau Nasabah Sesuaikan NIK Jadi NPWP, Begini Caranya

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) mengimbau kepada nasabah untuk dapat melakukan penyesuaian/pemadanan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara mandiri melalui situs djponline.pajak.go.id.

Hal ini dalam rangka mendukung Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

"MNC Bank menyambut baik aturan penyesuaian NIK menjadi NPWP tersebut. Kami percaya bahwa aturan ini akan memberikan banyak manfaat bagi nasabah bank, baik dari sisi kemudahan administrasi maupun kepatuhan pajak," kata Corporate Secretary MNC Bank Heru Sulistiadhi.

Heru menambahkan, dengan pemadanan tersebut, maka proses administrasi perbankan akan menjadi lebih mudah dan efisien. "Hal ini dikarenakan NIK sudah dimiliki oleh semua penduduk Indonesia dan datanya sudah terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan," ujarnya.

Penggunaan NIK sebagai NPWP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dari nasabah. Hal ini dikarenakan NIK merupakan identitas yang unik dan melekat pada setiap nasabah bank, sehingga apabila nasabah belum melakukan penyesuaian/pemadanan NIK menjadi NPWP hingga 31 Desember 2023, maka dikhawatirkan akan menjadi kendala dalam melakukan transaksi perbankan pada awal tahun 2024.