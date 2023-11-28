JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo, Muhammad Tohong Hasibuan mengatakan tiga hal yang menjadi konsen utamanya apabila terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029.
"Pertama itu adalah saya berkeinginan ini memaksimalkan fungsi kualitas daripada legislatif itu loh, dari fungsi pengawasannya bahkan kepada fungsi anggarannya ini yang pertama," ujarnya dalam Podcast Aksi Nyata #DARIKAMUUNTUKINDONESIA yang disaksikan di Youtube Partai Perindo, Selasa (28/11/2023).
Kedua, lanjutnya, merealisasikan slogan dari Partai Perindo itu sendiri yaitu mewujudkan Indonesia Sejahtera.
"Nah saya itu berkeinginan mewujudkan kesejahteraan di sektor pekerjaan baik itu formal maupun informal," imbuhnya.