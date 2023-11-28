Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Partai Perindo Bagikan Tips yang Ingin Jadi Pekerja Migran

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:30 WIB
Caleg Partai Perindo Bagikan Tips yang Ingin Jadi Pekerja Migran
Tips Jadi Pekerja Migran Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo Muhammad Tohong Hasibuan membagikan tips kepada masyarakat yang ingin kerja di luar negeri atau menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).

Hal itu diungkapkannya lantaran latar belakang dirinya yang merupakan salah satu pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia.

Hal pertama yang ditekankannya yaitu, jangan mudah tergoda oleh berita yang menyebtukan bahwa bekerja di luar negeri gajinya besar.

"Coba benar-benar dicek kebenaran berita itu. Yang kedua menghubungi pihak pemerintah dalam hal ini ada BP2MI," ujarnya dalam Podcast Aksi Nyata #DARIKAMUUNTUKINDONESIA yang disaksikan di Youtube Partai Perindo, Selasa (28/11/2023).

Muhammad Tohon menyarankan, masyarakat untuk berkoordinasi lebih dahulu dengan BP2MI mengenai prosedur pemberangkatan ke luar negeri.

Halaman:
1 2
