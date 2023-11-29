Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bisa Cairkan Rp10 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan, Begini Caranya

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:10 WIB
Bisa Cairkan Rp10 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan, Begini Caranya
Cairkan Rp10 Juta di BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Okezone.com)_
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat bisa mendapatkan dana program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dicairkan hingga Rp 10 juta. Hal ini dapat dilakukan bila memenuhi kriteria tertentu.

JHT sendiri adalah sebuah program perlindungan yang memiliki tujuan menjamin para pesertanya itu dapat menerima uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu manfaat dari JHT dibayarkan sekaligus pada saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dengan status WNA.

Sampai saat ini, pencairan JHT itu masih mengacu pada peraturan lama. Artinya, peserta BPJamsostek tidak perlu menunggu usia 56 tahun untuk mencairkan dana JHT.

Dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu jika ingin mendapatkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan ini, antara lain memiliki Kartu Kepesertaan BPJamsostek, E-KTP, Kartu Keluarga, dan Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2015, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun pada Program JHT dapat mengajukan pengambilan JHT sebagian sebesar 10% untuk persiapan masa pensiun atau 30% untuk kepemilikan rumah yang diajukan melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Dilansir dari website resmi milik BPJS Ketenagakerjaan, berikut ini beberapa syarat untuk mengklaim JHT. Rabu, (29/11/2023).

Syarat Pencairan JHT 10%

- Kartu Kepesertaan BPJAMSOSTEK

- E-KTP

- Kartu keluarga

- Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja

- Buku Tabungan

- NPWP (untuk klaim manfaat JHT dengan akumulasi saldo di atas Rp50 juta)

- Pencairan Dapat diajukan secara online melalui https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/

Syarat Pencairan JHT 30% Untuk Perumahan

- Kartu Peserta BPJamsostek

- E – KTP

- Kartu Keluarga

- Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja

- Dokumen perbankan (tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari Bank yang telah bekerjasama)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185301/bpjs_ketenagakerjaan-1FKt_large.jpg
Cara Mudah Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185234/bpjs_ketenagakerjaan-CiVJ_large.jpg
Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183955/bpjs_kesehatan_dan_bpjs_ketenagakerjaan-9DXd_large.jpg
Apa Perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182701/bpjs_ketenagakerjaan-Bzm8_large.jpg
Ini Tanda-Tanda BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Sudah Masuk Rekening 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181676/bpjs_ketenagakerjaan-FTmJ_large.jpg
Cara Cairkan Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178329/bpjs_ketenagakerjaan-B1lO_large.jpg
Panduan Mudah Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Meski Masih Aktif Bekerja 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement