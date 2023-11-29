Ratusan Ribu Buruh Mogok Nasional Mulai Besok 30 November! Tuntut Kenaikan UMK 2024

JAKARTA - Serikat buruh bakal melakukan mogok nasional besok, Kamis (30/11/2023) jelang batas akhir pengumuman kenaikan upah minimum kota (UMK) tahun 2024.

"Mogok Nasional Awalan akan dilakukan besok, 30 November di beberapa kota industri dengan melibatkan ratusan hingga jutaan buruh di seluruh Indonesia," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/11/2023).

Said menjelaskan mogok nasional akan dilakukan mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai alias sampai para gubernur memastikan kenaikan UMK tahun 2024 tidak diubah atas rekomendasi yang diberikan oleh para Bupati dan Walikota.

Karena menurutnya, beberapa kota di Indonesia saat ini telah memberikan rekomendasi kepada para Gubernur untuk besaran kenaikan upah minimun.

Bahkan beberapa kota juga banyak yang memberikan rekomendasi kenaikan upah diatas 10%.

Akan tetapi rekomendasi keniakannya upah tersebut harus melewati persetujuan gubernur sebelum ditetapkan.