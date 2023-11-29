Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kayanya Tiktoker Agnes Jennifer, Selebgram Sultan

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |06:47 WIB
Segini Kayanya Tiktoker Agnes Jennifer, Selebgram Sultan
TikToker Agnes Jennifer. (Foto :Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Mengintip kekayaan milik Tiktoker asal Jakarta Agnes Jennifer yang terkenal juga dengan selebgram julid menarik diketahui.

Kini nama Agnes Jennifer tengah jadi sorotan sejumlah netizen atas konten yang dibuatnya berisikan pamer kekayaan dan kemewahan seperti layaknya sultan.

Wanita kelahiran Jakarta ini mulai dikenal sejak dirinya banyak membagikan video kemewahan di TikTok, 2020 silam. Lantas apa saja kekayaan tiktoker tajir Agnes Jennifer?

Segini kekayaan tiktoker tajir Agnes Jennifer itu terlihat dari beberapa aset dan mobil pribadinya yang memiliki merek terkenal.

Wanita berusia 34 tahun ini memang punya kekayaan yang fantastis. Melalui akunnya, Agnes kerap kali memamerkan liburan mewah, barang branded dan mobil sport-nya.

Halaman:
1 2
