Segini Kekayaan Tiktoker Tajir Agnes Jennifer Punya Julukan Selebgram Sultan

JAKARTA - Segini kekayaan tiktoker tajir Agnes Jennifer yang terkenal sebagai selebgram julid. Apalagi beberapa dia suka pamer kekayaan dan membuat beberapa video konten mewah ala sultan.

Wanita kelahiran Jakarta ini mulai dikenal sejak dirinya banyak membagikan video kemewahan di TikTok, 2020 silam. Lantas apa saja kekayaan tiktoker tajir Agnes Jennifer?

Segini kekayaan tiktoker tajir Agnes Jennifer itu terlihat dari beberapa aset dan mobil pribadinya yang memiliki merek terkenal.

Wanita berusia 34 tahun ini memang punya kekayaan yang fantastis. Melalui akunnya, Agnes kerap kali memamerkan liburan mewah, barang branded dan mobil sport-nya.

Salah satunya membeli mobil sport Ferrari seri terbaru dengan begitu mudah. Selain itu dia juga memiliki mobil Rolls Royce Phantom Centenary Edition, Bentley, Lexus adalah beberapa mobil yang pernah muncul di media sosialnya.