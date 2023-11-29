Buka Lowongan Kerja, Segini Gaji di Perum Bulog

JAKARTA - Segini gaji Perum Bulog yang perlu diperhatikan oleh calon pelamar. Sebagai informasi, Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan.

Sebagai informasi, Perum Bulog membuka lowongan kerja untuk posisi yang dibuka adalah staf pelaksana gudang (jenjang SMA/SMK), staf pelaksana Kantor Cabang (jenjang D3), dan staf pelaksana Kantor Wilayah (jenjang S1).

BACA JUGA: Segini Gaji Mitra BPS 2024

Segini gaji Perum Bulog dilansir dari berbagai sumber terendah mencapai Rp2,3 juta dan tertinggi hampir Rp76 juta. Adapun gaji terendah yakni driver dengan Rp2,3 juta, sedangkan General Manager mendapatkan penghasilan Rp76 juta. Sedangkan admin berkisar Rp3,5 juta, teknis Rp3,2 juta, security Rp3,3 juta.

BACA JUGA: Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Lulusan Akpol Polri

Segini gaji Perum Bulog:

1. General Manager Rp76.200.000

2. Architect Rp53.000.000

3. Drilling Supervisor Rp57.200.000

4. Director Rp44.500.000

5. Procurement Manager Rp46.200.000

6. Building Rp28.000.000

7. Senior Business Analyst Rp30.200.000

8. Executives Rp32.300.000

9. Team Leader Rp28.000.000