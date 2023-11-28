Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Lulusan Akpol Polri

JAKARTA - Segini besaran gaji dan tunjangan lulusan Akpol Polri? Akademi Kepolisian (Akpol) merupakan institusi pendidikan yang bertujuan untuk melatih dan membentuk perwira polisi.

Sebagian besar generasi muda di Indonesia memiliki keinginan kuat untuk dapat belajar di sana dengan harapan mewujudkan impian menjadi seorang polisi.

Akses untuk mengikuti pendidikan di Akpol tidaklah sederhana. Calon taruna harus memiliki kemampuan untuk menjawab berbagai soal tes akademik Akpol dengan baik, memiliki kondisi fisik yang prima, dan melewati berbagai ujian psikologi sebagai bagian dari seleksi.

Namun, sebagian dari mereka tertarik pada profesi ini karena melihat peluang kemajuan karir yang bagus dan gaji yang tinggi.

Adapun, segini besaran gaji dan tunjangan lulusan Akpol Polri.

Sistem penggajian bagi lulusan Akpol sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 yang mengatur Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Para calon polisi yang baru menyelesaikan pendidikan di Akpol akan diberikan pangkat Ipda, yang merupakan peringkat Perwira Pertama (Pama) dalam struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019, seorang Pama memiliki masa jabatan kurang dari satu tahun dengan gaji pokok sebesar Rp2.735.330 per bulan.