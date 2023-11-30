Wall Street Beragam Imbas Pernyataan The Fed

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Hal itu karena revisi PDB meredakan kekhawatiran resesi dan pernyataan pejabat Federal Reserve menimbulkan pertanyaan tentang durasi kebijakan restriktif Bank Sentral AS.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 13,44 poin, atau 0,04%, menjadi 35.430,42, S&P 500 (.SPX) kehilangan 4,31 poin, atau 0,09%, pada 4.550,58 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 23,27 poin, atau 0,16% menjadi 14.258,49.

Nasdaq dan S&P 500 berada di zona negatif, sementara Dow Jones berakhir lebih tinggi. Hal ini karena investor mengambil posisi menunggu dan melihat menjelang laporan inflasi pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) yang penting pada hari Kamis.

Meskipun pergerakan indeks lesu selama tiga sesi terakhir di November, tapi ini merupakan bulan yang penting. S&P 500 tetap berada di jalur untuk mencatat persentase kenaikan bulanan terbesar sejak Juli 2022.

"Pasar memperoleh keuntungan yang besar, jadi pasti ada aksi ambil untung dan reposisi, ada beberapa konsolidasi yang terjadi di sini," kata Ahli Strategi Portofolio Senior Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey, dilansir dari Reuters, Kamis (30/11/2023).

"Kami mempunyai pendapatan yang sangat kuat dan ada banyak optimisme. Dan karena itu, ada reposisi keuntungan," katanya.

Berbeda dengan Barkin, Gubernur Fed Christopher Waller, yang secara luas dianggap hawk, memberikan jaminan bahwa Fed mungkin telah mencapai akhir dari siklus kenaikan suku bunganya.

Dia mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga dalam waktu dekat untuk merekayasa “soft landing” dan menghindari resesi.

“The Fed saat ini menahan diri, namun kebijakannya masih lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama,” tambah Ghriskey.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, real estate (.SPLRCR) dan keuangan (.SPSY) mencatat persentase kenaikan terbesar, sementara layanan komunikasi (.SPLRCL) turun 1,1%.