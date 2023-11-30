Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Menu Pilihan Saham Terbaik untuk Perdagangan Akhir November 2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:13 WIB
Menu Pilihan Saham Terbaik untuk Perdagangan Akhir November 2023
Menu Pilihan Saham Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova memperikan rekomendasi pilihan saham untuk perdagangan hari ini. Dirinya pun memperkirakan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang melanjutkan penguatan menuju 7.128, apabila penutupan hari ini berada di atas level tersebut.

"Namun demikian, IHSG akan mengonfirmasi terjadinya pullback apabila melemah di bawah 7.000," kata Ivan dalam risetnya, Kamis (30/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 7.000, 6.968, 6.905 dan 6.855. Sementara level resistennya di 7.058, 7.128 dan 7.174.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dengan target harga terdekat di Rp2.700.

ADRO tetap berada di atas garis SMA-20 pada chart harian dan diperkirakan dapat menguat menuju resisten terdekat di level Rp2.700.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) di rentang harga Rp5.200-Rp5.250 dengan target harga terdekat di Rp5.475.

BBRI bergerak di atas garis SMA-20 dan akan melanjutkan penguatan menuju Rp5.650 apabila menembus ke atas Rp5.475 untuk melanjutkan pembentukan wave iii.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) di rentang harga Rp580-Rp610 dengan target harga terdekat di Rp670. EMTK akan melanjutkan penguatan menuju Rp715 selama harganya masih di atas Rp565.

"Adanya penembusan ke atas Rp670 akan mengonfirmasi pembalikan tren," imbuh Ivan.

