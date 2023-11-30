Belanja Modal Matahari (LPPF) Rp300 Miliar, Buat Apa Saja?

JAKARTA - Rencana belanja modal PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) masih di Rp300 miliar pada 2023.

Adapun untuk tahun depan Matahari akan melakukan berbagai rencana ekspansi dari sisi pembukaan gerai.

CEO Matahari Terry O'Connor mengatakan, belanja modal dikurangi 40% akibat fokus Matahari pada kualitas pembukaan gerai dan meningkatkan transformasi digital yang bekerja sama dengan ETP group.

"Belanja modal dikurangi 40% (menjadi Rp300 miliar pada 2023) karena akan ada penambahan gerai, pengembangan digital kadang kita memperhatikan gerai dengan customer objectives," kata Terry dalam Public Expose Live 2023, Kamis (30/11/2023).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Chief Financial Officer LPPF Niraj Jain yang menegaskan bahwa di 2024 nantinya akan lebih fokus untuk tingkat pengembalian gerai dan segmen menengah atau menengah ke atas lewat ETP.

"Kita akan terus mengembangan gerai dan perjalanan transformasi digital yang datang lewat software ETP," kata Niraj.