Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Belanja Modal Matahari (LPPF) Rp300 Miliar, Buat Apa Saja?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:31 WIB
Belanja Modal Matahari (LPPF) Rp300 Miliar, Buat Apa Saja?
Belanja modal Matahari Rp300 miliar. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rencana belanja modal PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) masih di Rp300 miliar pada 2023.

Adapun untuk tahun depan Matahari akan melakukan berbagai rencana ekspansi dari sisi pembukaan gerai.

 BACA JUGA:

CEO Matahari Terry O'Connor mengatakan, belanja modal dikurangi 40% akibat fokus Matahari pada kualitas pembukaan gerai dan meningkatkan transformasi digital yang bekerja sama dengan ETP group.

"Belanja modal dikurangi 40% (menjadi Rp300 miliar pada 2023) karena akan ada penambahan gerai, pengembangan digital kadang kita memperhatikan gerai dengan customer objectives," kata Terry dalam Public Expose Live 2023, Kamis (30/11/2023).

 BACA JUGA:

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Chief Financial Officer LPPF Niraj Jain yang menegaskan bahwa di 2024 nantinya akan lebih fokus untuk tingkat pengembalian gerai dan segmen menengah atau menengah ke atas lewat ETP.

"Kita akan terus mengembangan gerai dan perjalanan transformasi digital yang datang lewat software ETP," kata Niraj.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189487/ihsg_ditutup_menguat-n1Nu_large.jpg
IHSG Ditutup Naik 0,46 Persen ke Level 8.660 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974/ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188931/ihsg_dibuka_menguat-tayZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188747/ihsg_sesi_i-bTYk_large.jpeg
IHSG Sesi I Turun 0,44 Persen ke 8.671
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188712/ihsg_dibuka_menguat-oY5u_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 8.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188485/ihsg_menguat-K2vc_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.676 Sambut Awal Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement